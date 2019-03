La Journée internationale des droits de la femme est le prétexte parfait pour lancer du gros «love» à celles qu'on admire, pour leur détermination, leurs gestes positifs ou encore leur compassion.

Ces femmes sont formidables pour plusieurs raisons et sont sans contredit des personnes ayant un parcours inspirant que l’on souhaite continuer à suivre en 2019.

La sélection a été ardue, puisqu’on ne manque pas de femmes fantastiques au Québec!

Voici 10 vedettes et influenceuses québécoises qu’on admire!

Alicia Moffet

Ce qu’on aime d’Alicia, c’est son côté sans filtre sur ses réseaux. La future maman n’hésite pas à dire ce qu’elle pense tout haut et elle ne se laisse pas abattre par les critiques. On admire sa jolie voix et son ambition de devenir chanteuse, elle qui, depuis qu’elle est toute jeune, travaille fort pour percer dans ce domaine où peu sont élus. Elle est forte!

Françoise Abanda

Celle qui se trouve parmi les meilleures joueuses de tennis au Canada ne se gêne pas pour parler des discriminations qu’elle subit comme personne racisée dans un sport (surtout) blanc. On admire ses qualités d’athlète professionnelle tout comme ses looks toujours «flawless» sur Instagram.

Jessie Nadeau

Jessie n’a jamais caché son militantisme, même quand elle était dans une télé-réalité grand public comme Occupation double. Après l’émission, elle a été propulsée au titre d’«influenceuse» et a choisi d’utiliser sa plate-forme pour sensibiliser les gens aux causes qui lui sont chères : le véganisme et les droits des communautés LGBTQ+.

Gabrielle Marion

Sa transparence concernant sa transition d’homme à femme qu’elle a fait publiquement sur YouTube a récolté toute notre admiration. À titre de femme trans, Gabrielle Marion répond sur sa chaîne Youtbe aux questions les plus intimes, permettant aux gens qui vivent les mêmes choses qu’elle a vécues de trouver un certain réconfort. En plus d’être belle comme tout, elle a le cœur sur la main!

Ludivine Reding

Après avoir été propulsée à titre de star grâce à son rôle dans Fugueuse, Ludivine s’est investie dans la cause des femmes victimes d’exploitation sexuelle. C’est qu’elle se faisait souvent contacter par des jeunes filles dans la même situation que son personnage, Fanny. Ludivine utilise donc son influence pour mettre en lumière les conséquences du proxénétisme.

Alanis Desilets

Dès son entrée dans OD, en 2017, Alanis a su attirer l’attention par sa force de caractère et son authenticité. Elle n’a pas peur du ridicule et ne s’est jamais arrêtée aux critiques dirigées vers elle. C’est d’ailleurs sa marque de commerce. Elle inspire les gens à ne pas se soucier des commentaires extérieurs!

Cynthia Dulude

Dans le domaine de la beauté, Cynthia Dulude est devenue une référence au Québec, comme ailleurs dans la francophonie. Avec ses plus de 600 000 abonnés, Cynthia a démontré son savoir-faire en matière de maquillage tout en restant proche de sa communauté. En plus, ses looks beauté sont toujours #flawless!

Elisabeth Rioux

Véritable «girl boss», Elisabeth Rioux a su créer un empire avec ses deux marques, Bamboo Underwear et Hoaka Swimwear. Malgré tout, la jeune femme reste incroyablement humble et proche de son public, avec qui elle partage beaucoup d’aspects de sa vie privée, de ses relations à ses amitiés.

Sophie Nélisse

Depuis qu’elle est toute jeune, Sophie Nélisse ne chôme pas et tient la vedette dans de nombreuses productions tant locales qu’internationales. De Los Angeles à Montréal, Sophie se taille une place de choix dans le milieu. On admire son ambition qui nous paraît sans limites!

Vanessa Duchelle

L’ex-académicienne est une vraie inspiration sur Instagram, elle qui partage non seulement des looks de feu, mais aussi des messages «body positive». Avec sa voix d’ange et son entregent, Vanessa s’est construit une communauté de plus de 16 000 personnes qui sont sans cesse inspirées par ses publications.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!