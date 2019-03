BLANCHETTE, Marie-Josée



À Terrebonne, le 23 février 2019, est décédée à l'âge de 50 ans, Mme Marie-Josée Blanchette, épouse de M. Robert Ouellet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sen enfants: Xavier (Liz Ann), Yannice et Damien, sa petite-fille Théa, son père Rénald Blanchette, sa mère de coeur Ginette, ses frères et soeurs : Martine (Jean-Pierre), Lucie, Erick (Brigitte), Karine (Martin) et Guillaume (Nancy), son grand-père de coeur Raymond Morin, ses beaux-parents Irenée Ouellet et Rosa Auclair, ses belles-soeurs : Chantal (Éric) et Karine (Stephanie) ainsi que ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 10 mars de 13h30 à 17h,Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, une corbeille sera mise à votre disposition pour recevoir vos dons. Merci!