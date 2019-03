ST-DENIS, Danielle (Brouillé)



À Châteauguay, le 28 février 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Danielle St-Denis (Brouillé).Prédécédée par sa fille Sylvie Brouillé, elle laisse dans le deuil ses frères Robert (Monique) et Jean (Françoise), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle mardi 12 mars à compter de 14h, suivi d'une cérémonie commémorative à 15h.