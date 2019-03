300 mots pour les femmes

Pour moi, le 8 mars est surtout une pause dictée par le calendrier pour rappeler que la plupart des femmes du monde vivent de la répression et de la violence habituelle.

Excisées, brûlées à l’acide, battues, violées, contraintes à jouer les servantes, mariées de force, empêchées d’aller à l’école, couvertes de la tête aux pieds dans le désert, sommées de se taire et d’obéir, la vie de la majorité des femmes n’est pas un pique-nique.

Je ne laisserai pas les « féministes de la troisième vague » me convaincre du contraire. Je ne vois d’ailleurs pas comment ce nouveau féminisme appelé « intersectionnel » va accélérer l’émancipation des femmes du monde. Par exemple, l’afro féminisme, qui combat à la fois le patriarcat et les privilèges des femmes blanches, espère régler quoi et comment ? Nous ne sommes pas leurs ennemies !