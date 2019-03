PETRUCCI, Armando



À l'Hôpital Fleury, le 4 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Armando Petrucci, époux bien-aimé de Mme Jeannine Lacharité.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Louise), Josée (Tony) et Nathalie (Éric), ses petits-enfants Yorick, Andria, Jeffrey et Maegan, ses soeurs Dina et Rita ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 9 mars, 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le dimanche 10 mars 2019 dès 9h30 suivi d'une cérémonie commémorative à 11h30.