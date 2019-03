LEBLANC, Raynald



À Saint-Hyacinthe, le 5 mars 2019, est décédé à l'âge de 81 ans, monsieur Raynald Leblanc, époux de Réjeanne Fontaine, demeurant à Saint-Hyacinthe (autrefois de Saint-Barnabé Sud).Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Mario Bonnier), Guylaine (Jocelyn Gadbois), Martine (Sylvain St-Pierre), Yvan (Renée Brière) et Chantal (Bertrand Beauregard), ses 13 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, également ses frères et soeurs : Jeannine, Georgette, Raymond, Léon, Marcel, Valmor, André, Laurent, François, Lorraine, France, Suzanne, feu Jacinthe, feu Solange, feu Pierre-Paul et feu Lucie ainsi que leurs conjoints et conjointes, plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.Monsieur Raynald Leblanc sera exposé le dimanche 10 mars 2019, de 14h à 17h et de 19h à 22h au:(près de l'école Saint-Joseph)SAINT-HYACINTHETél. 450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles auront lieu le lundi 11 mars 2019 à 11h, en l'église de Saint-Barnabé-Sud, suivra la crémation au. Les cendres seront déposées au. Lundi ouverture des salons à 9h.La famille désire remercier le personnel de l'Unité du Marché de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour leur dévouement et leurs excellents soins.Des dons à la Fondation Aline-Letendre seraient appréciés.