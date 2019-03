WASZCZUK, Madeleine



Le 6 mars 2019, Madeleine Waszczuk s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches, à l'âge de 81 ans.Sa grande passion aura été la médecine auprès des enfants de l'Hôpital Sainte-Justine.Elle laisse dans le deuil sa soeur Danielle W. Zaïkoff (Pierre), ses nièces Hélène et Irène Zaïkoff, sa belle-soeur et son fils, Nathalie et Youri Zaïkoff, autres parents et amis.Famille et amis pourront lui faire leurs adieux dimanche le 10 mars, de 17h00 à 21h00 ainsi que le lundi 11 mars dès 12h30 au complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 1255 ave. Beaumont, Ville Mont-Royal.Le service funéraire suivra à 14h en l'Église Catholique Ukrainienne St-Michel Archange, de Montréal, 2388, rue Iberville, Montréal et de là au cimetière Notre-Dame-des-NeigesVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Ukrainian Catholic Education Foundation, Suite B-02, 770 Brown's line, Toronto, Ontario, M8W 3W2.