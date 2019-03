PERSECHINO, Giuseppe



À Laval, le 5 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M Giuseppe Persechino, époux de feu Mme Aline Sauriol.Il laisse dans le deuil ses enfants Silvano et Daniele (Johanne), ses petits-enfants Gabriel et Valérie, sa soeur Rose, son frère Nino, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 mars 2015 de 14h à 17h et 19h à 21h et lundi dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le lundi 11 mars en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800, Henri-Julien, Montréal, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Vincent De Paul, Laval.