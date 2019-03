LAGUË, Guy



À St-Jean Richelieu, le mercredi 6 mars 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Guy Laguë.Il laisse dans le deuil ses enfants Christian (Lucie), Johanne (André), Michel (Claudine), Nicole (Serge) et Sylvie (Guy), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil son frère Gilles (Louise), sa soeur Ginette, son amie Marie, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 10 mars 2019 de 10h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire, à la Société canadienne du cancer.