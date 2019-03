Bombardier confirme avoir livré un avion, mais nie toute malversation

Bombardier a reçu des dizaines de millions de dollars dans le cadre de la nébuleuse affaire de la « buanderie Troïka », un vaste scandale de blanchiment d’argent qui vient d’éclater en Europe de l’Est.

Selon des fichiers obtenus par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Bombardier a touché en 2008 42,5 M$ US (45 M$ CA selon le taux de change de l’époque) de la part de Flashback Services, une obscure entreprise domiciliée aux îles Vierges britanniques.

Or, d’après une enquête du Globe and Mail, Flashback Services a reçu des fonds d’autres sociétés-écrans, y compris de l’argent provenant d’une fraude fiscale survenue en Russie en 2007.

Client secret

Bombardier a confirmé jeudi au Journal qu’un jet d’affaires a été livré au terme de cette transaction de sociétés de portefeuille, mais n’a pas voulu dire à qui il a été remis, invoquant la confidentialité de ses clients. Flashback agissait comme « intermédiaire », a déclaré Mark Masluch de Bombardier Avions d’affaires.

Le contrat de vente avait d’abord été conclu en 2006 avec une firme allemande que Flashback a ensuite acquise.

« Bombardier a été informée du changement de contrôle après qu’il fut survenu. Une vérification diligente effectuée sur Flashback en janvier 2008 n’a révélé aucune anomalie », a précisé M. Masluch.

« C’est sûr qu’avec dix ans de recul, c’est très différent, a-t-il convenu. Mais le but du processus, c’est d’utiliser toutes les données et de faire les recherches les plus approfondies au moment de la transaction pour prendre les meilleures décisions. »

Pas nécessairement illégal

Bombardier a assuré que ses pratiques de vérification sont constamment mises à jour. L’entreprise a toutefois tenu à souligner que le recours à des « sociétés de portefeuille » est courant dans le monde des affaires et que le « simple fait de faire affaire avec ces entités, quel que soit leur pays d’enregistrement, ne constitue en aucun cas une indication d’acte répréhensible ou d’activité illégale ». Franck Jovanovic, un professeur de l’Université TÉLUQ qui s’intéresse au blanchiment d’argent, ne croit pas qu’on puisse blâmer Bombardier pour avoir échoué à démasquer Flashback Services. Il estime toutefois que les gens d’affaires et les gouvernements devraient lutter contre le recours aux sociétés-écrans.

L’affaire de la « buanderie Troïka » (Troika Laundromat) tire son nom de la banque russe Troika Dialog, fondée par un proche du président Vladimir Poutine. Il vient d’être exposé au grand jour par une fuite de données de la banque lituanienne Ukio, où transitaient les fonds de sociétés-écrans appartenant à des clients de Troïka. En 2016, la firme Bombardier avait été éclaboussée par une autre fuite de documents confidentiels, les Panama Papers, en lien avec un contrat en Azerbaïdjan.

L’affaire« Troika Laundromat » en bref

Nombre de sociétés-écrans en jeu : au moins 75

Valeur totale des transactions : 8,8 G$ US (11,8 G$ CA)

Pays touchés : Russie, Canada, Lituanie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Autriche, Finlande...

Source : Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)