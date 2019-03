Bonjour, hi, bye bye le français

Je suis découragée. Abattue. Déprimée. Dégoûtée. Affligée. Démoralisée. Assomée. Atterrée.

Je viens de regarder le documentaire I speak Français qui sera diffusé le 20 mars à Télé-Québec, et je suis maintenant convaincue que les milléniaux québécois trouvent l’anglais tellement chill que le Québec sera une province bilingue, comme le Nouveau-Brunswick, quand je serai grand-mère.

MON DRAPEAU EN BERNE

La journaliste Karina Marceau a commandé un sondage pour connaître l’opinion que les jeunes de 18-24 ans ont du français. Ils sont fiers de parler la langue, mais la trouvent compliquée pour rien, et ne voient pas où est le problème de parler franglais. Mais la donnée qui m’a donné froid dans le dos est la suivante : 60 % des jeunes Québécois sont en faveur de l’assouplissement de la loi 101 pour permettre d’avoir une éducation en anglais dès le primaire. Attendez : ce chiffre monte à 91 % auprès des jeunes de la ville de Québec.

On touche ici au paradoxe québécois : à force de protéger le français, on a fini par faire croire à nos plus jeunes que la bataille était gagnée et que plus rien ne menaçait la langue de Molière au Québec.

Que va-t-il arriver, d’après vous, si les enfants des milléniaux ont accès à l’école en anglais ? Toute une génération va envoyer sa progéniture s’éduquer dans la langue du commerce et on va garder le français comme une langue qu’on parle à la maison, un peu folklorique, pour parler à grand-maman et grand-papa quand on va leur rendre visite.

Comme le dit une jeune fille interviewée dans le documentaire : « Je regarde la télé en anglais, je regarde des films en anglais et je n’écoute que de la musique anglaise ». Alors, pourquoi s’emmerder à apprendre les règles du participe passé ?

Je ne sais pas ce qui est le plus décourageant du documentaire. Entendre la députée de Québec solidaire Catherine­­­ Dorion, toujours prête à mettre une tuque sur la qualité du français, souhaiter qu’on foute la paix aux jeunes en arrêtant de leur dire qu’ils parlent mal.

Ou voir ces deux jeunes francophones, entrepreneures du web à Québec, qui expliquent le plus sérieusement du monde qu’elles se parlent le plus souvent en anglais. C’est tellement catchy ! LA LANGUE DE CHEZ NOUS

Il me semble que si l’on veut que cette cause-là ne soit pas perdue, il va falloir que les plus vieux prêchent par l’exemple et donnent un sérieux coup de barre.

Pourquoi les politiciens parlent-ils si mal ?

Pourquoi les publicitaires permettent-ils que des fautes de syntaxe, des erreurs grossières, des expressions fautives se glissent dans des messages qu’on entend à répétition ?