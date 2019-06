Essayez cette délicieuse recette de Brownies aux pépites de chocolat blanc et noix de coco, présentée par SB Cuisine.

À cuisiner aussi: Muffins chocolat-betteraves

BROWNIES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT BLANC ET NOIX DE COCO

Portions : 4 – Préparation : 8 minutes – Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

3 œufs

125 ml (1/2 tasse) sucre roux

170 ml (2/3 de tasse) beurre non salé, fondu

250 ml (1 tasse) pistoles de chocolat noir Cacao Barry, fondues

80 ml (1/3 de tasse) fécule de maïs

1 pincée de sel

60 ml (4 c. à table) noix de coco râpée

125 ml (1/2 tasse) pistoles de chocolat blanc Cacao Barry, concassées

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, battez les œufs puis incorporez le sucre, fouettez le tout au moins 2 minutes.

ÉTAPE 3

Incorporez le beurre et le chocolat noir.

ÉTAPE 4

Ajoutez la fécule, la pincée de sel et mélangez jusqu’à obtenir une préparation homogène et lisse.

​ÉTAPE 5

Ajoutez la noix de coco, le chocolat blanc et mélangez.

​ÉTAPE 6

Dans un moule, chemisé de beurre et de farine, versez la préparation et laissez cuire au four, 20 minutes.

ÉTAPE 7

Laissez refroidir et démoulez.