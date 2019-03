Ce café de Montréal offre le café gratuit aux femmes et à ceux qui assument leur côté féminin aujourd’hui

Plusieurs établissements ont décidé de souligner à leur façon la Journée internationale des droits de la femme. Par exemple, les gyms Énergie Cardio ouvre leurs portes gratuitement le 8 mars à celles qui veulent prendre du temps pour elles.

Un autre établissement bien populaire dans le Village, lui, a décidé d’offrir du café! En effet, La graine brûlée a annoncé que toutes les femmes qui visiteront l’établissement aujourd’hui auront droit à un café gratuit. Le commerce va même plus loin (et c’est parfait!) en offrant le café à ceux qui assument leur côté féminin. Le but est d’offrir de l’amour à ceux et celles qui le veulent bien, sous forme de caféine, tout simplement.

La graine brûlée est ouvert jusqu’à 23h alors vous avez toute la journée pour aller réclamer votre café!

Bonne Journée internationale des droits de la femme la gang!

La graine brûlée

921 rue Saint-Catherine Est

