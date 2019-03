Cuisine botanique et saveurs du monde

Légumes, fruits et plantes n’ont jamais eu aussi fière allure que dans Cuisine botanique, le premier livre de Stéphanie Audet. Les 80 recettes végétariennes que l’ouvrage renferme prouvent que la diversité est inspirante et a bien meilleur goût.

« Au Québec, on a un terroir fait avec une centaine de courges, des cucurbitacées différentes, des radis de toutes les sortes. On a tellement de légumes racines, de trucs qui poussent, détaille la chef québécoise. La saison ne dure pas très longtemps, mais quand tu t’informes et que tu saisis cette opportunité de trouver des légumes comme ça et de les cuisiner, c’est sûr que ça rend une table végétarienne plus créative. »

Plusieurs vedettes

Oui, végétarienne. Car nous ne retrouverez pas de viande dans cette nouvelle proposition qui sent le printemps et l’été. Mais vous aurez accès à beaucoup plus que les patates, betteraves, navets et brocolis que la chef a mangés durant son enfance passée en Gaspésie.

Par exemple, au lieu de s’inspirer du traditionnel pâté chinois, Stéphanie Audet a plutôt décidé de concocter une lasagne bourrée de légumes. Et à regarder tous ses plats – qu’ils s’articulent autour de légumes, de fruits ou de feuilles –, le choix était le bon pour mettre en lumière certains nutriments.

« Souvent, la bouffe végétarienne est laissée en accompagnement ; on dirait qu’elle n’a pas eu sa place pour briller. C’est le poisson qui doit être beau, bien cuit et bien coupé, ou une pièce de viande, du caviar... Mais en réalité, les légumes, les fruits, les pousses, les feuilles, ça peut autant être beau. Je ne voulais pas non plus rendre ça gastronomique ; je voulais inspirer une beauté simple à faire. »

Cuisine du monde

Portée par son voyage au Sri Lanka, son parcours au Brésil, son temps aux États-Unis et ses quelques années passées à Hawaï, Stéphanie Audet a réussi à créer un amalgame de plats qui nous lancent dans un tour du monde simple, coloré, et qui stimule les papilles.

Dans tout ça, il y a les noix de cajou bouilles, comme au Sri Lanka, qui ont servi à créer un mac’n’cheese avec de la courge. Il y a aussi des tomates avec de la burrata, des crêpes brésiliennes et du kombucha.

Depuis quelques semaines, la chef est maintenant propriétaire du restaurant Senhor Uva, situé à Lisbonne, au Portugal. Et il y a des saveurs fort populaires là-bas qui ne donnent pas leur place ici non plus, comme le tapioca utilisé en accompagnement, avec de l’ail ou en soupe.

« Le tapioca est un classique qu’on trouve dans les marchés au Brésil. D’ailleurs, il y en a beaucoup au Portugal. Une crêpe à base de tapioca avec du fromage à l’intérieur, c’est super simple, mais tellement bon. »

Après Cuisine botanique, Stéphanie Audet continuera assurément d’offrir des voyages culinaires. Elle a « un million d’autres idées » qu’elle aimerait partager, affirmant que le vin se marie à bien d’autres saveurs que celles des viandes et des fromages. Comme les légumes, les fruits et les feuilles...

Ce petit côté salé

Photo courtoisie Il y en a pour tous les goûts dans Cuisine botanique. Tant ceux qui ne pourraient se passer de fruits, légumes et végétaux que ceux qui ont besoin d’un petit coup de pouce afin d’en consommer davantage y trouveront satisfaction. On ne compte plus les éléments se retrouvant dans différentes créations de Stéphanie Audet. Or, il y en a un qui propose une touche spéciale. « La fleur de sel, c’est quelque chose le fun à utiliser en cuisine, explique la chef. C’est un sel qui fond, qui peut être mis en surface. Un autre sel va rester dur et quand tu vas le manger, tu vas avoir un morceau de sel qui va peut-être être trop salé. La fleur de sel va fondre et se mêler à l’aliment. Elle va juste rehausser doucement en sel. » Les légumes conservent ainsi leur caractère en toute simplicité. Comme le céleri rave en croûte de sel. « Il est cuit dans sa propre vapeur, dans une maison de sel... C’est infusé, crémeux et onctueux. » Et les exemples ne manquent pas. « En ce moment, au resto, je sers de petits piments espagnols avec de la fleur de sel, confie Stéphanie Audet. Simplement. Il n’y a rien de réinventé là-dedans, mais c’est tellement bon. » Patate et chocolat ! Cuisine botanique, c’est aussi des propositions audacieuses, comme le maïs grillé et pesto de menthe et coriandre, la soupe froide à l’amande et au raisin vert, ou encore un des rares desserts qu’il renferme : la tarte de chocolat à la patate douce. Ici, comme l’explique la chef, « pas besoin d’une tonne d’huile de coco » pour faire naître une texture onctueuse. La purée caramélisée de patate douce sait très bien jouer ce rôle. Et on complète le tout avec, sur chacune des pointes... trois petits grains de fleur de sel.

Hoppers, chutney à la menthe et pimentade

Lasagne de légumes

Crêpes brésiliennes

Grilled cheese cheddar, cacao et cerises à grappes

Soupe froide à l'amande et au raisin vert

Tacos d'hibiscus

Tacos de jacquier

Lilikoi pannacotta

Muffins à la prune et au quinoa

Riz au thé genmaicha et aux prunes umeboshis

Salade de papaye verte et jaggery

