Demi Lovato s'envoie un bouquet de fleurs et un message touchant après sa rupture difficile

Demi Lovato traverse une période difficile, depuis sa relation de plus de quatre mois avec le designer Henry Levy s'est terminée il y a quelques jours.

Il faut dire que la chanteuse de Sorry Not Sorry a vécu des moments très intenses durant la dernière année, elle qui a failli succomber à une overdose et qui, depuis, travaille fort sur sa sobriété.

C’est donc pour toutes ces raisons que la belle brune s'est offert une belle dose de self-love, sous la forme d’un immense bouquet de fleurs et d’une carte. Une façon de s'envoyer de l'amour et de s’aider à passer à travers des moments plus difficiles.

«Tu es belle, tu es aimée et tu mérites une vie heureuse et en bonne santé», peut-on lire sur la carte. Demi Lovato, 26 ans, a sous-titré l’image de sa «stor» Instagram avec la mention: «Parce que tu dois parfois t’envoyer des fleurs...

Capture d'écran

Le billet doux était accompagné de deux douzaines de roses magnifiques. La chanteuse nous démontre ainsi l’importance de prendre soin de soi!

