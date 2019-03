Des milliers de manifestants dans le centre d’Alger

Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi dans le centre d’Alger, scandant des slogans hostiles à la candidature du président Abdelaziz Bouteflika, ont constaté des journalistes de l’AFP.

A la mi-journée, des flots d’hommes et de femmes, brandissant ou drapés dans des drapeaux algériens ont continué de converger vers la Place de la Grande-Poste, bâtiment emblématique du coeur d’Alger, rejoignant les milliers qui y sont déjà présents.

De nouvelles manifestations massives sont prévues, pour le 3e vendredi consécutif, à travers l’Algérie, malgré les risques de chaos agitées jeudi par le chef de l’Etat, dans un message adressé à ses concitoyens à l’occasion de la Journée internationale de la Femme du 8 mars.

«Pas de 5e mandat, eh Bouteflika!», ont chanté les manifestants. De nombreux automobilistes ont circulé klaxon ouvert, mode de contestation récemment apparu à Alger, et des riverains ont accroché à leur balcon des drapeaux algériens -vert et blanc, frappé au centre du croissant et de l’étoile rouge.

Les rangs des manifestants devraient grossir à l’issue vers 14H00 locales de la grande prière hebdomadaire musulmane.