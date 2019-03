ERNAELSTEEN née MERCIER Marguerite Rose

ERNAELSTEEN née MERCIER

De Laval, le 5 mars 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Marguerite Rose Mercier, épouse de feu René Ernaelsteen.Elle laisse dans le deuil ses filles Danielle (Marc), Roselyne (Salvador), ses cinq petits-enfants : Francis (Emmanuelle), Christian (Camille), Camélia (Richer), Jean-Olivier et Louis-Philippe ainsi que ses cinq arrière-petits-fils, sa soeur Ginette (Robert), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 mars de 14h à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de la SLA.