Au risque de vous paraître obsédé par les questions internationales, je reviens encore une fois sur la situation de crise et de tension qui marque, depuis l‘arrivée du président Trump, les relations de l’empire américain avec certains pays latinos-américains qui refusent de faire partie de l’arrière-cour des Etats-Unis. En 1823, le président Munroe avait lancé cette fameuse phrase : « L’Amérique appartient aux Américains », qui a, depuis, servi à justifier toutes les interventions et ingérences durant presque deux cents ans ans dans n’importe quel pays de ce continent.

Les nouvelles mesures coercitives concernent, cette fois, Cuba. On est en train de revenir, de façon accélérée, au temps trouble de la guerre froide. Le gouvernement américain promet de mettre en œuvre, dès le 19 mars, une disposition de la loi Helms-Berton, adoptée dans les années quatre-vingt-dix, et qui n’avait jamais été utilisée jusqu’à maintenant, étant reportée de six mois en six mois. Cette disposition encourage les entreprises américaines dont les biens ont été nationalisés lors du triomphe de la Révolution, à la fin des années cinquante, à entreprendre des actions en justice contre les propriétaires cubains des dits biens, individus, entreprises ou sociétés d’État, pour obtenir une indemnisation. Cet article de la loi Helms-Burton autorise également des poursuites contre des entreprises étrangères qui font affaire avec les entreprises cubaines incriminées.

Pourtant, au moment des nationalisations des grandes compagnies et propriétés étrangères, le jeune gouvernement révolutionnaire avait offert aux personnes concernées une indemnisation juste et raisonnable. Mais Cuba ne voulait surtout pas se retrouver dans la même situation que sa voisine Haïti qui avait dû payer un prix tout à fait déraisonnable à la France pour son indépendance, ce qui l’a rendue exsangue jusqu’à nos jours. L’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l’Allemagne avaient accepté. Seuls les États-Unis avaient refusé la proposition.

Une telle mesure de compensation est impossible à chiffrer, on s’en doute bien, mais on vise surtout par cette nouvelle menace à faire peur aux entreprises étrangères qui s’apprêtent à investir à Cuba, dans différents secteurs, dont le tourisme qui représente une entrée importante de devises, on s’en doute bien. À créer une certaine tension de panique parmi les futurs investisseurs. C’est une autre façon de renforcer le blocus économique contre ce petit pays des Antilles qui s’efforce pourtant de faire contre mauvaise fortune bon gré, avec les maigres moyens du bord, mais avec une résilience exemplaire.

Cuba a répliqué que toutes ces nationalisations se sont effectuées selon les règles internationales alors en vigueur à ce moment et que le gouvernement est prêt à discuter avec son homologue américain des pertes encourues par les entreprises américaines au moment des nationalisations, mais aussi des coûts associés au blocus dont pâtit l’île depuis près de soixante ans et qui se chiffrent en milliards de dollars, ainsi que des pertes en vies humaines en raison du même blocus et des actions terroristes organisées et encouragées par la CIA américaine.

De son côté, l’ancien allié de Cuba à l’époque du « Bloc socialiste », la Russie, monte le ton et affirme que les États-Unis se trompent de siècle et que cette nouvelle ingérence est tout aussi inadmissible que les précédentes. On a là tous les ingrédients pour que s’affrontent, comme au siècle précédent, les deux grands blocs, auxquels s’est jointe maintenant la Chine. Ni la Russie ni la Chine ne laisseront les États-Unis intervenir militairement aussi bien au Venezuela qu’à Cuba et au Nicaragua, le nouvel « axe du mal » selon l’empire américain.

Après l’échec de la rencontre au sommet entre le président de la Corée du Nord et le président américain, ce dernier ne sait plus trop bien sur quel pied danser, avec la pluie d’accusations pour corruption et fausses déclarations qui lui tombent dessus jour après jour. Mais rappelons-nous qu’une bête traquée peut faire encore plus de ravages qu’en temps normal.