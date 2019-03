Helder Duarte, mon ami, mon complice

Quand un être cher part, nous avons tendance à nous rappeler ses réalisations et surtout ses qualités humaines.

Helder était un homme-orchestre passionné pour son sport, mais aussi attentionné pour ceux qu’il aime. La vie d’un coach est particulièrement déséquilibrée, mais il trouvait le moyen de la rééquilibrer en donnant du temps et de l’amour à sa famille, de l’attention à ses amis et ses joueuses.

Je vais donc vous parler d’un ami et complice de 30 ans, vous le présenter à travers ses rôles principaux dans la vie.

Le fils et le frère

Il aimait profondément sa mère, Mme Duarte, et sa sœur Nathalie Duarte. La famille était importante pour lui. C’était un devoir sacré, pour lui, que d’aller manger chez sa mère. Helder était une sorte de force tranquille pour sa famille. Ce grand géant au cœur tendre savait être présent pour les autres.

Le conjoint équilibré

Être la femme d’un entraîneur, ce n’est pas évident. Ça prend beaucoup d’amour pour partager sa douce moitié avec d’autres et accepter ses nombreuses absences. Sans aucun doute, dans les premières années de construction d’une carrière, autant lui que moi, aveuglés par une passion infinie pour notre sport, nous luttions pour que cette passion ne nous rende pas égoïstes. Nous l’avons sûrement été au début. Toutefois, avec le temps, on apprend à équilibrer notre vie. C’est un processus. Mais pour y arriver, ça prend des gens forts autour de nous.

Helder a eu la chance de tomber sur une femme exceptionnelle, France Gauthier, qui a accepté ce «trip à trois» permanent avec... le soccer. Si vous posez la question à France Gauthier, elle vous dira que c’était un «trip à quatre», puisque le quatrième larron, c’était moi, tellement on passait du temps ensemble. Mais Helder a eu un quatrième larron dans chacune de ses tranches de vie. Moi, c'était celui de Québec et des 30 dernières années.

Ancienne joueuse de soccer, France comprenait son Helder, elle l’aimait d’un amour profond. C’était difficile de résister à son charme. C’était un géant de bonheur!

Généreuse et en même temps lucide, elle savait lui dire non et s’opposer à cette passion débordante et envahissante. Un couple, c’est comme une équipe, il doit être équilibré et harmonieux. Sa douce France était un facteur majeur de son équilibre. Il l’aimait tendrement et respectueusement.

Je profite de l’occasion pour remercier ma propre conjointe Renée Morency, mes enfants et la belle-famille Morency pour ce même équilibre qu’ils m’apportent et surtout, pour revenir à Renée, d’avoir accepté le soccer dans sa vie... et Helder!

Je pense que nos femmes respectives ont compris depuis longtemps qu’elles ne risquaient pas de nous voir franchir la clôture, aller voir ailleurs...

Le papa attentionné

Avec la naissance des enfants, la vie prend plus de sens. La maturité s’installe tranquillement avec un sens des responsabilités plus prononcé. L’équilibre s’installe progressivement. II y a eu Amélie, ensuite Emmanuelle. Malgré un horaire de fou, partagé entre son travail à l’ARSQ et celui d’entraîneur du Rouge et Or, il a trouvé le temps d’entraîner ses deux filles au sein du club de Lac-Beauport. C’était important pour lui. Il leur a monté de beaux projets de tournois de soccer à l’étranger. Cet été, il devait aller en Suède pour participer à un tournoi international avec l’équipe U18 de Lac-Beauport, dans laquelle joue Emmanuelle.

Photo courtoisie

Si France, sa conjointe, a joué un rôle important dans l’équilibre d’Helder, ses filles Amélie et Emmanuelle ont permis son épanouissement comme père.

Le bâtisseur infatigable

Partout où il est passé, Helder a mis sa passion au service du développement du soccer. C’était un missionnaire. Il est arrivé à Québec au début des années 90, pour devenir ensuite directeur technique de l’ARSQ, en remplacement de Pierre Clermont, notre dernier coach du Dynamo, quand nous étions joueurs.

Sous son leadership, la région de Québec est devenue le plus grand bassin de soccer au Québec, pour faire du soccer le sport le plus pratiqué à Québec. Il a su mettre en place plusieurs programmes de développement dans la région, dont le programme Sports-études de l’école Cardinal Roy. Initialement lancé à titre privé par Fergus Brett, un autre bâtisseur de notre région, ce nouveau programme a finalement été récupéré par l’ARSQ. Lors des 12 premières années, j’ai été un témoin privilégié de cette époque, puisque j’étais l’adjoint d’Helder. Ce n’est pas compliqué, il m’a entraîné dans tous ses projets.

C’est grâce à Helder si le programme Sports-études profite aujourd’hui des magnifiques installations du PEPS de l’Université Laval. C’était le champion des projets gagnant-gagnant.

Son leadership rassembleur a permis à notre région de croître, certes dans le cadre d’une rivalité sportive entre clubs, mais une rivalité relativement harmonieuse. Son expertise a toujours été recherchée, et ses avis écoutés. Il faisait partie de plusieurs comités de Soccer Québec.

Le coach généreux

Nous avons souvent été l’adjoint l’un de l’autre, avec plusieurs équipes: Dynamo de Québec, Collège Garneau et Rouge et Or.

Mais en ce qui concerne le coaching, je veux davantage évoquer la belle aventure du Rouge et Or. En 1994, il a voulu démontrer aux autorités la nécessité d’avoir une équipe féminine à l’Université Laval. Helder a donc monté une équipe en vue de jouer une série de matchs amicaux contre les équipes universitaires qui existaient alors. Il a payé de ses propres poches le transport et même les uniformes de match. Sa femme, France, l’a su 17 ans plus tard, à l’occasion du 50e anniversaire d’Helder. J’avais vendu la mèche lors de l’hommage que je lui rendais. Ce 50e anniversaire, bien organisé par sa famille, fut une surprise totale pour Helder. Il était heureux, bien entouré d’amis et de joueuses de toutes les générations. Samedi, nous lui rendrons un autre type d’hommage à la hauteur du bonhomme.

Helder avait la particularité de ne pas avoir de chouchou dans les équipes qu’il coachait. Il aimait toutes ses filles. Son objectif a toujours été de créer pour elles les meilleures conditions pour qu’elles soient heureuses. Il était le champion du monde pour leur créer un cadre agréable et motivant: photos, décoration du vestiaire, montages vidéo, etc. C’était un géant au cœur tendre qui avait horreur des camps de sélection.

Après 20 ans d’existence du Rouge et Or, en 2014, Helder a eu la plus belle des récompenses: son Rouge et Or féminin a été la première équipe universitaire au Québec à gagner un championnat canadien. De plus, il a été remporté à domicile. Le bonheur total! Gagner sur son terrain, cela n’a pas de prix. En 2016, il récidivait avec un deuxième titre canadien. Je vous épargne les récompenses individuelles, tellement elles ont été nombreuses.

Je suis content qu’il ait goûté au succès, car, quand on coache au sein du Rouge et Or, on se met soi-même la pression de gagner. Nous avions l’habitude de dire que le Rouge et Or, c’est magique! Il est parti avec le sentiment du devoir accompli, mais il avait tellement de projets, car ça ne finissait jamais, avec lui.

L’ami indéfectible

Nous étions comme un vieux couple, je le connaissais autant qu’il me connaissait. Il n’y avait pas de secrets entre nous. Mais il y avait des secrets pour nous!

Je lui suis reconnaissant de m’avoir aidé à redémarrer, en 2000, le programme de soccer masculin qui avait existé dans les années 70.

Il était important pour nous deux, pour le développement de notre sport, d’avoir des équipes à Laval. On ne le dira jamais assez, le Rouge et Or soccer a eu un impact énorme sur le virage qualitatif qu’a pris notre sport à Québec. Il a permis d’offrir à nos meilleurs joueurs et joueuses la possibilité de jouer pour leur propre université, chez eux, à Québec. Autrefois, nos meilleurs éléments s’exilaient à Trois-Rivières, Sherbrooke ou Montréal pour pouvoir étudier et jouer au soccer dans le circuit universitaire.

Rapidement, le Rouge et Or s’est mis à attirer des joueurs du reste de la province et du monde entier. Beaucoup d’entre eux se sont installés à Québec une fois leur carrière terminée et œuvrent aujourd’hui dans les clubs civils de la région, au bénéfice de tous.

Le Rouge et Or de l’Université Laval est l’endroit par excellence pour exercer notre métier d’entraîneur, dans les conditions les plus professionnelles et dans des installations exceptionnelles. Nous nous sommes toujours sentis privilégiés de faire partie de la famille du Rouge et Or.

Notre mission était très claire: développer le soccer dans notre belle région que nous chérissons, et surtout épanouir notre belle jeunesse avec les valeurs saines et éducatives du sport.

Je lui suis reconnaissant du rôle qu’il a joué dans ma carrière, dans ma vie. Nous avons toujours été présents l’un pour l’autre, dans les moments importants du cycle de la vie, les fameux rites de passage, décès comme naissances, de nos familles respectives.

Je perds un ami et un complice de 30 ans. Nous perdons tous une bonne personne qui a marqué tellement de monde sur son chemin, des générations entières de joueurs et de joueuses. Les hommages viennent de partout, car il ne laissait personne indifférent.

Il avait ses défauts, comme tout le monde, mais on ne pouvait pas rester fâché avec ce gros nounours. Il ne brusquait jamais les gens, il était calme et respectueux des avis des autres, même contraires, il était patient, il revenait à la charge et il finissait par vous convaincre, par vous avoir avec son pouvoir de conviction et surtout son charisme.

Nous avons tous des défauts. Avec le temps, les siens sont passés d’irritants à sympathiques, comme dans toute relation avec quelqu’un qu’on aime.

Quand nos défauts respectifs deviennent sympathiques, ça veut dire qu’on a franchi une nouvelle étape dans notre amitié, soit accepter l’autre comme il est. C’est la sagesse, j’imagine. Je suis tellement fier et content d’avoir franchi cette étape avec lui. Le secret, c’est de bien se connaître, pour mieux connaître l’autre.

Depuis le 21 février, date de son départ, Helder est très occupé là-haut. Alors que nous, on le pleure et qu’on prépare une belle cérémonie digne de lui, lui, le gros nounours, il fait quoi? Il est déjà en train d’organiser le soccer dans un coin du paradis! Il n’a pas perdu de temps.

Il me chuchote: «Sami, Sami (c’est comme ça qu’il m’appelait), je t’attends plus tard pour que tu m’aides à monter des projets de soccer. Peux-tu m’envoyer des ballons stp?»

Je lui réponds: «Relaxe un peu, laisse-nous le temps de nous occuper de toi ici. Je te promets que nous te rejoindrons tous plus tard, beaucoup plus tard. Notre mission ici n’est pas terminée.»

Au revoir, mon ami Helder, je t’aime et je t’embrasse très fort! Nous allons prendre soin de ta famille.

Ton ami Sami

Samir Ghrib