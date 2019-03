Histoire de chars

Parce qu’on ne connaît pas ça. La légende veut que les femmes soient davantage farinées, mais je crois que les hommes le sont autant. Je ne comprends pas que, depuis tant d’années, on ne donne pas une base sur l’automobile dans les écoles. On le sait, presque tout le monde finira par avoir un véhicule, et ce, sans savoir changer une crevaison, détecter des freins usés ou être capable de changer une petite ampoule brûlée. On paie comme des clients, comme des innocents.