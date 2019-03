Il y a une immense vente Frank & Oak dès ce week-end à Montréal

Si vous avez dans vos plans d’ajouter quelques nouvelles pièces à votre garde-robe pour le printemps, on a le plaisir de vous annoncer qu’une immense vente d’inventaire Frank & Oak se déroule présentement à Montréal.

La marque québécoise vous invite donc à venir magasiner ses surplus d’inventaires à prix vraiment réduit. Il y en aura pour pas mal tous les goûts, pour les hommes et les femmes et pour différentes saisons. La liste de prix est alléchante: les items offerts sur place coûteront entre 10 $ et 250 $.

courtoisie Frank & Oak

C’est donc le moment de faire le plein de beaux basics, la marque Frank & Oak étant reconnue pour la qualité de ces derniers. Ce sera aussi possible de magasiner des manteaux, chaussures et accessoires, selon ce dont vous avez besoin.

La vente se déroule du 8 au 17 mars, donc vous avez en masse de temps pour en profiter. Les organisateurs vous invitent à apporter vos propres sacs afin d’emporter vos achats à la maison. Si jamais vous oubliez, des sacs réutilisables seront offerts sur place pour 50 sous. C'est à Montréal, dans le Mile-End que cette belle vente se déroulera. Lisez tous les détails concernant les produits qui seront offerts et l'horaire par ici.

