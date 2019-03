Je sors, je reste

Coup de cœur

LIVRE : Requiem en punk mineur

Photo courtoisie

Les amateurs de musique punk se plairont à lire ce polar de Sylvain David, l’ancien guitariste du groupe Banlieue Rouge. Un groupe à la gloire passée est à l’affiche au TroubleFest et un collectif réagit à la présence de la formation punk au festival en incitant à la violence. L’analyste de la SQ Julie-Pier Dubois sera chargé de l’enquête. Elle découvrira les dessous du monde punk.

Sorti le 27 février

Je sors

Cinéma

Apollo 11

Photo courtoisie

Ce documentaire de Todd Douglas Miller permet au public de jeter un regard sur la mission Apollo 11 qui a été dirigée par le commandant Niel Armstrong et le pilote Buzz Aldrin en juillet 1969. On y retrouve des images d’archives inédites tournées à l’époque.

Ce soir à des heures variées au Cineplex Forum, 2313 rue Sainte-Catherine Ouest

Théâtre

Dans la tête de... François Archambault

Photo courtoisie

Marie-Soleil Dion, Jean-François Nadeau, Simon Rousseau, Luc Senay et Marie-Hélène Thibault sont les acteurs-improvisateurs qui plongeront, avec l’aide de Simon Boudreault qui agira comme maître de cérémonie, dans l’univers de l’auteur François Archambault. Pour se faire, chaque acteur aura lu trois œuvres de l’auteur.

Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne, 4559 rue Papineau

Musique

Bror Gunnar Jansson

Photo courtoisie

Le Suédois Bror Gunnar Jansson est de passage à Montréal dans le cadre du Festival immersif de Kultur et d’Art scandinave/nordique qui a débuté vendredi dernier. Le musicien est un bluesman reconnu dans les pays scandinaves. Il fait dans le Deep Blues comme Charley Patton et Brother Claude Ely.

Ce soir à 20h à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Est

Musique

Simon Pierre Lacasse

Photo courtoisie

Le multi-instrumentiste Simon Pierre Lacasse sera à L’Escalier ce soir pour présenter son plus récent EP Tropicalia. Accompagné de quatre musiciens, il saura divertir le public avec sa musique folk et ses textes qui ont une touche un peu nostalgique. Le Canadien Dan Kosub ouvrira la soirée à 17h.

Ce soir à 19h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

Cinéma

Soirée de courts métrages

Photo courtoisie

Le Centre Phi présente ce soir six courts-métrages qui sont remarqués présentement dans de nombreux festivals de film. Il sera possible d’y voir Les Indes galante, Chien bleu ou encore La chute, toutes des œuvres françaises.

Ce soir à 19h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

Je reste

Web

Ma Génération

Photo courtoisie

Pierre-Yves Lord anime cette nouvelle série web dans laquelle il présente le parcours inspirant de personnes de sa génération. Il rencontrera entre autres l’auteur-compositeur-interprète Corneille, la mairesse de Montréal Valérie Plante et l’ancien militaire Alain Guimond.

Disponible sur ICI tou.tv depuis le 7 mars

Livre

Ce qui se trame

Photo courtoisie

Ce livre de Mélanie Dumont comporte 12 entretiens avec des artistes de la scène sur la fondatrice de la compagnie de théâtre Sibylline, Brigitte Haentjens. Angelo Barsetti illustre le tout avec des portraits. Jean Marc Dalpé, Anne-Marie Cadieux, Roy Dupuis et Céline Bonnier sont de ceux qui témoignent dans ce recueil.

Sorti le 6 mars

Album

Women de Brigitte Boisjoli

Photo courtoisie

Brigitte Boisjoli rend hommage, avec cet album, aux pionnières de la musique country américaine. On y retrouve donc des chansons de Patsy Cline, Connie Francis, Brenda Lee, Tammy Wynette et bien d’autres. Une édition limitée de l’album est aussi disponible sur laquelle on retrouve en plus des 12 interprétations de l’opus, cinq chansons tirées du spectacle Patsy Cline.

Sorti le 8 mars