La prudence est de mise

C’est international dans le bloc défensif de l’Impact. On retrouve un gardien et un défenseur américain, un Finlandais, des Français et un Argentin.

« Contre Tampa, Zak [Diallo] et Rudy [Camacho] ont joué ensemble et je parlais en français avec eux, j’étais fier de moi et Victor arrive sur le terrain et je me suis demandé ce que je faisais, relate Evan Bush en riant. Victor, Zak et Rudy comprennent assez bien l’anglais et je comprends assez bien le français et l’espagnol », explique le gardien qui s’est mis au français.