L’Armada rend un dernier hommage à Alec Reid

Avant son affrontement contre les Tigres de Victoriaville, l’Armada de Blainville-Boisbriand a rendu un vibrant hommage au hockeyeur Alec Reid, qui est décédé dimanche en raison de complications liées à l’épilepsie.

Vendredi soir, les anciens coéquipiers du jeune homme de 18 ans avaient tous son nom de famille inscrit sur leur chandail lors de la période d’échauffement. Des médaillons en l’honneur de Reid ont également été portés par l’ensemble des membres de l’Armada.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

L’organisation des Basses-Laurentides a ensuite présenté un vidéo hommage et deux joueurs de l’Armada ont pris la parole au centre de la glace.

«Il est difficile de réaliser que tu ne seras plus jamais là, a exprimé Samuel Desgroseilliers. Une chose est sûre mon chum, tu resteras à jamais dans mon cœur. [...] J’en veux et j’en voudrai toujours à la vie de t’avoir volé aussi abruptement.»

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

«C’était facile d’aimer Alec, a ajouté Frédéric Abraham, qui habitait en pension avec le jeune disparu. Il aurait fait n’importe quoi pour les gens qu’il aimait. On passait nos soirées à parler de nos vies, à rire et à s’agacer. [...] Alec était devenu tellement important dans ma vie et j’espère qu’il le savait.»

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

À sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Reid a disputé 37 parties avec l’Armada et les Voltigeurs de Drummondville. Ceux-ci ont également rendu un hommage au patineur parti trop tôt avant leur affrontement contre les Huskies de Rouyn-Noranda.