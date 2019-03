Le Winston Band: musique de Louisiane et... bons grillons!

Mélangez Québec, Louisiane, cinq amis du quartier Ahuntsic et des grillons comestibles, vous obtiendrez Le Winston Band.

Le groupe de Montréal fait paraître aujourd’hui son tout nouvel album intituléZig zag zydeco zoo. Il s’agit d’un opus de 14 chansons qui est inspiré du zydeco (prononcer zaï-di-co), un style musical créé par les Créoles en Louisiane. À ce style peu connu au Québec, le Winston Band ajoute de la musique des Caraïbes et du traditionnel québécois.

« C’est une volonté de prendre toutes ces influences-là et de les adapter à notre style et à notre mode de vie montréalais », explique Antoine Larocque, le chanteur principal du groupe qui joue aussi l’accordéon.

« Depuis le dernier EP et l’ajout de Gregory (Fitzgerald) aux drums, on a migré vers un son un peu plus rock, plus électrique qu’avant. C’est plus zydeco aussi parce qu’on a vraiment la formule plus traditionnelle d’un groupe de zydeco : drums, basse, guitare, accordéon et frottoir », ajoute Vincent Fillion, guitariste.

Pour comprendre les mélanges de styles du Winston Band suffit d’écouter La bastringue, la chanson de la Bolduc revisitée avec de l’accordéon et une sonorité ska, ou encore Maladie d’amourqui nous transporte, par sa rythmique particulière, sous le soleil des Caraïbes.

Même s’ils aiment explorer différentes musiques, une chose est certaine c’est que les gars du Winston Band tiennent à le faire dans leur langue maternelle. « Je crois que c’est important pour nous de perpétuer la musique originale en français », affirme Antoine Fallu, bassiste.

Manger des insectes

Pour ajouter à ce bel amalgame de cultures musicales, les amis, qui ont commencé à faire de la musique ensemble pendant la grève de 2012, ont décidé de promouvoir les insectes comestibles. Pendant leurs spectacles, ils vendent des grillons assaisonnés aux épices cajuns. « C’est la nourriture de l’avenir, tout simplement. Il y a plein de protéine là-dedans. La planète est en perdition et sa prend des solutions », lance Fallu qui ajoute qu’Andrew Duquette-Boyte, joueur de frottoir dans la formation, fait une maîtrise sur le sujet.

« Ça peut faire une différence juste d’en parler et de faire goûter au public. Les gens deviennent plus ouverts à ça tranquillement », renchérit Larocque.

« On a tout le temps aimé s’associer à la vermine un peu. En premier lieu, Winston c’était le nom d’un rat et ça l’a créé le nom du band. De s’associer aux grillons ça fait une espèce de continuité », souligneFillion.

Antoine Larocque est celui qui a eu le coup de cœur en premier pour le zydeco. « J’ai découvert la musique de la Louisiane vers 15-16 ans par hasard parce que je travaillais dans un magasin de disques usagés. J’étais tombé sur un gars qui vendait une pile de disques cajuns et je m’étais dit : « Wow c’est du folk, mais en français avec un accent badass, de l’accordéon et du violon! » », raconte-t-il.

Il s’est plus tard rendu en Louisiane pour apprendre à jouer de l’accordéon, l’un des instruments principaux de ce style musical, avant de transmettre sa passion à ses amis.

Le Winston Band sera au festival Cabane Panache et bois rond le 24 mars à 12h.L’album Zig zag zydeco zoo est disponible dès aujourd’hui.

La place du trad au Québec

Malgré la forte émergence de la musique hip-hop et rap dans la belle province le Winston Band a confiance de garder sa place sur la scène musicale québécoise.

« C’est sûr que ce n’est pas la musique qui accroche les jeunes. On fait notre affaire indépendamment des modes, avoue Antoine Larocque. C’est une musique qui a une tradition et ça fait longtemps qu’elleexiste. »

« On aime penser qu’on fait le pont entre la tradition et la modernité. On en écoute nous autres aussi du hip-hop et de la musique électronique. Plus jeunes même on avait des groupes de métal. J’aime penser que si nous autres c’est venu nous rejoindre, ça peut rejoindre beaucoup de monde », ajoute Vincent Fillion.

Le groupe reconnu pour ses prestations énergiques croit que leur style musique s’ajuste bien selon la foule. « On adapte beaucoup nos sets en fonction de devant qui on joue, explique l’accordéoniste du groupe. Quand on joue devant des gens plus âgés, on va faire des trucs plus smooth, plus dansant, comme des valses. Quand c’est des jeunes des fois c’est plus punk. On essaye vraiment de s’adapter pour que le monde passe un bon moment. »

« Le zydeco c’est une musique qui est super bonne pour s’adapter aux différentes influences. Elle est en constante évolution. Ça se peut que dans nos prochaines tounes il y ait des éléments hip-hop. On aime ça explorer! », conclut Larocque.