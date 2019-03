Les compagnies égalitaires seraient plus innovantes

Grande nouvelle: fournir des conditions équitables à tous ses employés aurait des répercussions positives pour une entreprise. En effet, l’innovation serait six fois plus élevée dans les compagnies où les hommes et les femmes sont traités également comparativement à celles où ils ne le sont pas, selon un rapport.

L’entreprise de conseils Accenture a mené un sondage auprès de 18 200 travailleurs, dont plus de 150 hauts dirigeants, dans 27 pays pour en arriver à ce constat.

Le sondage comportait 40 facteurs afin de déterminer si la culture d’une entreprise est égalitaire, comme les différences de revenus entre les hommes et les femmes, la diversité des genres dans les équipes de leadership et les congés de maternité et de paternité.

Dans les organisations favorisant une plus grande égalité homme-femme, 40 % des employés ayant répondu au sondage ont affirmé que «rien ne les empêche d’innover» au sein de leur entreprise.

Pour celles avec le plus haut taux d’inégalité, seulement 7 % des répondants avaient la même affirmation.

95 % des dirigeants voient l’innovation comme «vitale pour la compétitivité et la viabilité» d’une entreprise. 70 % d’entre eux ont affirmé fournir les moyens nécessaires à leurs employés pour être innovants, ce que 42 % des travailleurs ont confirmé.

«Peu importe leur identité et leur origine, si les employés ont un sentiment d’appartenance et sont appréciés à leur juste valeur par leur employeur, ils seront habilités à innover davantage», peut-on lire dans le rapport.

L’inégalité coûte cher à tout le monde

Accenture a estimé que si les compagnies à travers la planète augmentaient de 10 % leur taux d’innovation, le produit intérieur brut mondial bondirait de 8 milliards $ américains d’ici 2028.

Pour y arriver, elles devraient se mettre dans un «état d’esprit innovant» en axant leur culture autour de six piliers comme: établir clairement le «but» de l’organisation, prendre les ressources nécessaires (le temps, l’argent et autres outils) pour innover et faire preuve de transparence et de collaboration entre les différents départements de l’entreprise.

Sur ce, bonne Journée internationale des femmes!