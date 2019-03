Les Espagnoles en grève pour la Journée des femmes

Pour la deuxième année consécutive, les Espagnoles étaient en grève vendredi, un mouvement qu’elles espèrent aussi massif que l’an dernier lorsque des millions d’entre elles s’étaient mobilisées pour défendre leurs droits.

Dans le pays au puissant mouvement féministe, le sujet est omniprésent depuis plusieurs jours et a pris une forte dimension politique en cette Journée internationale des droits des femmes à quelques semaines des législatives anticipées du 28 avril.

«Si nous nous arrêtons, le monde s’arrête». Avec ce slogan comme mot d’ordre, les Espagnoles ont prévu des arrêts de travail de deux heures à l’appel des grands syndicats ou de 24 heures à l’appel de syndicats minoritaires.

Des centaines de manifestations ou de rassemblements sont prévues dans de très nombreuses villes du pays. Celle de Madrid, qui pourrait mobiliser des centaines de milliers de personnes, s’élancera à 19H00 (18H00 GMT) et passera par la célèbre Gran Via dans le centre de la capitale espagnole.

L’objectif des féministes est de réitérer leur succès de 2018 lorsque des millions de personnes avaient participé à une inédite grève des femmes et aux marches organisées à travers le pays.

Dans le quartier madrilène de Lavapies, des autocollants «nous voulons vivre libres et égales» jonchent poteaux et vitrines. «Ce mouvement ne peut pas faire marche arrière», dit Victoria Amirola, fleuriste de 58 ans, qui a mis des fleurs et un T-shirt violets devant son magasin alors qu’elle ne peut pas se permettre de faire grève.

Marta Horcas, graphiste de 30 ans, fait grève pour sa part car les femmes «supportent un tas d’humiliations et de vexations dans le monde du travail ou l’éducation».

Comme l’an dernier, des personnalités se sont aussi mises en grève vendredi comme la maire de gauche de Madrid, Manuela Carmena, la journaliste Pepa Bueno, voix de la matinale de la radio Cadena SER, ou les femmes de la rédaction du grand quotidien El Pais.

De nombreuses ministres du gouvernement le plus féminin de l’histoire du pays, formé en juin par le socialiste Pedro Sanchez, ont prévu de manifester.

Et même la police espagnole a annoncé l’élaboration d’un «guide de langage non sexiste destiné à ses agents».

«Il reste encore beaucoup de travail à faire» sur la voie de l’égalité car «les femmes n’ont pas le pouvoir réel», a déclaré à la télévision la présidente de droite de la chambre des députés, Ana Pastor.

«Nous voulons une Espagne féministe. Car c’est seulement grâce au féminisme que nous en finirons avec la violence machiste et que nous obtiendrons l’égalité réelle», a insisté sur Twitter Pedro Sanchez, alors que la différence de salaires hommes/femmes est de 14,2% (deux points de moins que dans l’UE) et que les violences machistes tuent encore (975 morts de 2003 à 2018).

Bataille politique

Mais alors que le sujet était consensuel ces dernières années, des dissensions se sont fait jour récemment et se sont accentuées alors qu’approchent les élections du 28 avril.

La droite accuse la gauche de s’approprier le féminisme et d’en faire un argument électoral. Elle ne s’est d’ailleurs pas associée aux manifestations.

Et l’extrême droite, qui a fait une percée récente avec le parti Vox, a fait de l’antiféminisme l’un de ses chevaux de bataille.

Dans ce contexte, une plateforme regroupant des associations catholiques et anti-IVG a convoqué dimanche à Madrid une contre-manifestation tandis que l’association catholique ultraconservatrice Hazte Oir («Fais-toi entendre») fait circuler un bus comparant les féministes aux nazis, agrémenté d’un montage photo de Hitler maquillé, un logo féministe violet sur le képi.