Les Remparts s’inclinent devant les Olympiques

La troisième période a été fatale aux Remparts de Québec, vendredi soir, à Gatineau, où les Olympiques l’ont emporté 5 à 1. Pour les visiteurs, il s’agit d’un premier revers en quatre matchs.

Alors que les deux formations étaient à égalité 1 à 1 après 40 minutes de jeu, les Olympiques ont pris les choses en main au troisième tiers en marquant à quatre reprises.

Darien Kielb a été la bougie d’allumage de l’équipe locale. En effet, le défenseur de 19 ans a lancé les siens en marquant son septième but de la saison. Il est revenu à la charge quelques instants plus tard avec son deuxième but du match.

Giordano Finoro a également secoué les cordages au troisième vingt pour les Olympiques, tandis que William Basque a complété la marque dans un filet désert.

L’unique réussite des Remparts a été inscrite par Philipp Kurashev en première période. Iaroslav Likhachev a quant à lui été le premier marqueur des Olympiques.

Rémi Poirier a également joué un rôle important dans cette victoire, la première de la formation de Gatineau en six matchs. Le gardien de 17 ans a été solide devant son filet, en réalisant 28 arrêts.

Du côté des Remparts, Carmine-Anthony Pagliarulo a cédé quatre fois sur 28 lancers.

Les Remparts seront de retour en action dès samedi, au Centre d'excellence Sports Rousseau, où ils affronteront l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Bientôt les séries

Plus tôt dans la journée, l’organisation des Remparts a annoncé que les billets pour assister aux deux premières rondes des séries éliminatoires au Centre Videotron seront mis en vente lundi.

La formation de Québec disputera les trois derniers matchs de sa saison régulière au cours de la prochaine semaine. Elle visitera d’abord le Drakkar à Baie-Comeau mercredi, avant de revenir à la maison, où seront de passage les Voltigeurs de Drummondville vendredi, et les Saguenéens de Chicoutimi samedi.

Présentement 11e au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Remparts sont déjà assurés de commencer les séries sur la patinoire adverse. L’horaire officiel des séries éliminatoires sera diffusé le dimanche 17 mars.