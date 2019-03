Mon mélangeur perso

Concoctez une recette personnalisée de lait frappé, smoothie fruité ou boisson protéinée en utilisant votre mélangeur personnel.

Déjeuner sur le pouce

Photo courtoisie

Le mélangeur personnel Starfrit (300 watts) permet de préparer des smoothies nutritifs, si succulents et pratiques à l’heure du petit déjeuner, puis peut même broyer des noix et des grains de café. Il possède deux lames (à mélanger et à broyer), deux contenants (28 oz), deux couvercles, puis propose trois vitesses. Sécuritaire, sa base s’agrippe au comptoir et son moteur ne se met pas en marche si les lames ne sont pas correctement fixées.