Montréal adhère à l’initiative «Villes sûres et espaces publics sûrs» d’ONU Femmes

MONTRÉAL – La Ville de Montréal a annoncé vendredi, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, qu’elle vient d’adhérer à l’initiative mondiale «Villes sûres et des espaces publics sûrs» d’ONU Femmes.

La métropole, qui est la cinquième ville au pays à soutenir ce programme, souhaite mettre sur pied des politiques visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle dans les espaces publics.

Pour ce faire, elle entend investir dans la sécurité et la viabilité économique des espaces publics, en plus de changer les attitudes ainsi que les comportements pour que les femmes et les filles puissent profiter des espaces publics sans violence, a-t-on précisé, par communiqué.

«Notre participation à ce mouvement nous permettra de nous inspirer des meilleures pratiques dans le monde pour rendre notre ville plus égalitaire et sécuritaire», a dit la mairesse Valérie Plante.