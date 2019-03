Neuf records quasi-imbattables dans la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), qui célèbre son 50e anniversaire, a été le théâtre de performances extraordinaires au fil des ans, laissant des souvenirs impérissables dans la tête des amateurs.

Le prochain moment magique dans le circuit Courteau pourrait survenir vendredi soir, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda, dirigés par Mario Pouliot, ont l'occasion d'établir une nouvelle marque.

La formation abitibienne affronte les Voltigeurs de Drummondville et pourrait, advenant un gain, effacer le record de 25 victoires consécutives qui appartient aux Éperviers de Sorel depuis la saison 1973-1974.

Cette forte possibilité de voir l'histoire se réécrire a inspiré le site web de TVA Sports, qui a dévoilé une liste de neuf records qui seront très difficiles à éclipser dans la LHJMQ.

Les 282 points en une saison de Mario Lemieux

Photo d'archives Journal de Montréal

Les amoureux de hockey junior ne sont pas près d’oublier la saison 1983-1984. Lors de cette campagne, un dénommé Mario Lemieux des Voisins de Laval a dominé le circuit junior québécois de A à Z, récoltant, tenez-vous bien, 282 points en 70 matchs!

Pour vous donner une idée, cela veut donc dire que «Le Magnifique» a roulé à un rythme de quatre points par match pendant une saison entière. Signe indéniable que cette réussite sera très difficile à déloger, seulement quatre joueurs, depuis 2000, ont atteint ou dépassé le cap des 150 points en une saison.

Les 133 buts de Mario Lemieux lors de la campagne 1983-1984

Eh oui, encore lui! Imaginez... 133 buts en 70 matchs! Ce chiffre est encore plus fantastique lorsque l’on sait que seulement 15 de ces filets ont été inscrits en avantage numérique!

Un calcul facile nous permet donc de constater que ses 118 autres buts ont été marqués à égalité numérique ou en désavantage numérique. Wow!

Lors des 20 dernières années, le joueur qui s’est approché le plus près de cette marque est Simon Gamache. Le représentant des Foreurs de Val-d’Or avait, en 2000-2001, inscrit 74 buts.

Pierre Larouche et ses 157 mentions d’aide en 1973-1974

Photo d'archives Journal de Montréal

Si vous vous attendiez à revoir le nom de Mario Lemieux au sommet de cette catégorie, vous serez surpris d’apprendre qu’il occupe le deuxième rang de l’histoire... derrière Pierre Larouche.

Évoluant avec les Éperviers de Sorel en 1973-1974, le joueur de centre avait conclu la saison avec un astronomique total de 157 aides.

Qui pourrait bien, dans les prochaines années, surpasser cette marque? À titre indicatif, Sidney Crosby, lors de son incroyable campagne 2004-2005, avait amassé 102 mentions d’aide.

Pat LaFontaine amasse 234 points en tant que recrue

Photo d'archives Journal de Montréal

En 1982-1983, le jeune Pat LaFontaine, qui dispute sa première et seule saison dans la LHJMQ avec les Juniors de Verdun, réalise l’exploit d’amasser 234 points, récolte qui lui permet de terminer au premier rang des marqueurs du circuit.

Il devance notamment Mario Lemieux par 50 points, ce qui n’est pas peu dire lorsqu’on connaît la feuille de route du numéro 66.

À quand la prochaine campagne où un joueur de première année s’approchera de cette marque? Depuis 2000, seulement trois joueurs ont dépassé le cap des 100 points en tant que recrue et ils ne sont pas piqués des vers : Sidney Crosby (135), Nikolaj Ehlers (104) et Claude Giroux (103).

61 matchs de suite avec au moins un point : un autre exploit de Mario Lemieux

Lors de sa saison historique de 283 points en 83-84, Mario Lemieux en a aussi profité, comme si ce n’était pas assez, pour écrire son nom à un autre endroit dans le livre des records.

Le Québécois a inscrit son nom sur la feuille de pointage lors de 61 parties consécutives. C’est presque l’équivalent d’une saison complète!

Plus récemment, Alexander Radulov, sous les couleurs des Remparts de Québec en 2005-2006, avait connu une séquence de 50 parties sans être blanchi.

Les Éperviers de Sorel marquent 620 buts en 70 matchs en 1973-1974

Une moyenne de plus de 8 buts par match! De quoi faire peur à n’importe quel adversaire... Lors de la saison 1973-1974, les Éperviers de Sorel établissent une marque qui sera extrêmement difficile à battre en inscrivant 620 buts en 70 matchs.

L’équipe compte sur trois (!) marqueurs de plus de 90 buts et sur sept joueurs de plus de 100 points.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Sorel s’est tout de même incliné contre les Remparts de Québec en grande finale de la Coupe du Président cette année-là.

Les Voltigeurs de Drummondville représentent cette saison la meilleure équipe offensive de la LHJMQ et se dirigent vers une saison de... 350 buts.

181 parties sans pénalité mineure... Qui dit mieux?

Photo d'archives Agence QMI

Une discipline à toute épreuve. Voilà ce qui caractérise Zack O’Brien. On espère que vous êtes bien assis. Entre 2009 et 2013, l’attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst a disputé 192 parties, n’écopant que d’une seule pénalité mineure!

Plus impressionnant encore, O’Brien est demeuré, entre le 11 septembre 2009 et le 17 février 2013, complètement impuni!

Cela représente une séquence de 181 matchs consécutifs! Et le droitier savait aussi contribuer offensivement. Il a conclu son stage junior avec une récolte de 260 points en 192 matchs.

Alors que la majorité des records datent de plusieurs années, il est intéressant de constater que le plus proche poursuivant d’O’Brien se nomme Hugo Roy et a réussi, de 2015 à 2017, à demeurer loin du cachot pendant 108 joutes de suite.

Ondrej Pavelec compile un taux d'efficacité de ,920

La LHJMQ est réputée pour être une ligue où plusieurs buts sont marqués. Réussir à afficher un taux d'efficacité de ,920 au cours d’une carrière relève donc de l’exploit.

Dans l’uniforme des Screaming Eagles du Cap-Breton, Ondrej Pavelec l’a fait, entre 2005 et 2007. Et il peut se targuer d’être le seul, dans toute l’histoire du circuit Courteau, à avoir maintenu pareils standards.

Cette saison, le gardien des Huskies de Rouyn-Noranda Samuel Harvey est considéré par plusieurs comme étant le meilleur portier de la ligue.

Au cumulatif, ce dernier présente un taux d'efficacité de ,907 dans la LHJMQ. Ça vous démontre à quel point Pavelec était dominant!

Accorder 149 petits buts en une saison? Les Wildcats l’ont fait!

Photo d'archives Agence QMI

La statistique est impressionnante. En 2008-2009, les Wildcats de Moncton n’ont concédé que 149 buts à l’ennemi. Sur une saison de 68 matchs, cela représente un ratio de 2,19 buts par partie.

Cette année-là, la formation des Maritimes, qui comptait sur Nicolas Riopel comme gardien partant, avait également un solide top 3 à la ligne bleue. Brandon Gormley, Mark Barberio et David Savard ont tous contribué au maintien d’une fiche défensive qui trône aujourd’hui au 1er rang de l’histoire de la LHJMQ.

Fait à noter : le record des Wildcats, aussi sublime soit-il, pourrait être battu dès cette saison par... les Huskies de Rouyn-Noranda!

La formation, on le disait au départ, connaît une sensationnelle campagne. Si elle garde le rythme, elle complétera le calendrier en ayant accordé 141 buts.