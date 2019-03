Passe-Montagne passe le flambeau

La nouvelle mouture de Passe-Partout n’a pas séduit que les poussinots et les poussinnettes. Jacques L’Heureux est fier de passer le flambeau à Jean-François Pronovost, le comédien qui enfile aujourd’hui le papillon, les souliers neufs et les beaux vestons de Passe-Montagne.

« Il est adorable. On s’est rencontré lors d’une soirée-­bénéfice et je dois dire que c’est un garçon formidable », confie-t-il, croisé au bras de sa conjointe Josée LaRoche à la première de la pièce Parce que la nuit, au théâtre l’Espace Go.