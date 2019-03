[PHOTOS] Voici de quoi à l’air l’intérieur de l’immense Marché Salada qui ouvre aujourd’hui

Le 8 mars ne marque pas seulement la Journée internationale des droits de la femme. C’est aussi l’ouverture du très attendu Marché Salada, ce grand marché éphémère montréalais qui s’installe dans l’ancienne usine des thés Salada.

Tout au long de la semaine, l’Association des restaurateurs de rue du Québec et les Productions Streat ont travaillé d’arrache-pied pour transformer cette ancienne usine en un grand lieu de rassemblement festif pour les foodies montréalais. La grande bâtisse a maintenant des allures des Premiers Vendredis qui se déroulent l’été au pied du Stade olympique comme vous pouvez le constater sur les photos que l’équipe de Silo 57 a reçues en exclusivité.

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

Dès 16h le 8 mars, vous pourrez découvrir cette grande halle gourmande qui sera ouverte les vendredis et samedis durant 8 fins de semaine d’affilée du mois de mars et avril.

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

En plus d’être un endroit où vous pourrez vous bourrer la face dans les food trucks, ce sera également un lieu où vous pourrez passer du bon temps entre amis à jaser et vous laisser aller sur la piste de danse. Chaque week-end, différents artistes seront là pour mettre de l’ambiance. Pour lancer le tout en grand, ce sont les DJs Andy William et Walla P qui ouvriront le bar le 8 et 9 mars.

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

L’entrée au Marché Salada est gratuite de 16h à 20h et coûte 5$ entre 20h et 23h. L’accès au bâtiment se fera par l’arrière du 5430 chemin de la Côte-de-Liesse. Un stationnement est disponible à partir de la rue Royden. Si vous ne voulez pas y aller en voiture, car vous avez envie de faire la fête, il y aura une navette gratuite qui fera le trajet entre l’ancienne usine et la station de métro De la Savane.

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

© Chantal Levesque Photo

Bref, un très beau week-end en perspective!

Marché Salada

5430 chemin de la Côte-de-Liesse

