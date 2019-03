Quand le DG descend... derrière le banc

ANAHEIM | Lorsqu’une équipe ne brille pas au goût de son directeur général, celui-ci fait souvent connaître son mécontentement en deux étapes : d’abord descendre dans le vestiaire pour secouer ses ouailles, puis congédier l’entraîneur si les résultats ne s’améliorent pas. Chez les Ducks, Bob Murray a choisi de faire les deux... en même temps.

Il y a un mois, lorsqu’il a congédié Randy Carlyle, le directeur général des Ducks n’a pas nommé un entraîneur-chef intérimaire pour terminer la saison, à l’instar des Kings et des Sénateurs, par exemple.

Non. Il a décidé de descendre lui-même derrière le banc. De 1975 à 1990, Murray a disputé 1008 matchs dans l’uniforme des Blackhawks. Toutefois, avant de prendre les rênes des Ducks, son expérience d’entraîneur, tous niveaux confondus, était inexistante. Aucun match.

« Quand on nous a annoncé la nouvelle, on a trouvé ça bizarre, a admis Jakob Silfverberg. Mais après quelques minutes dans le premier match, ça semblait déjà naturel. »

Dans la bonne direction

C’est comme si Marc Bergevin, qui a d’ailleurs été coéquipier de Murray lors de ses quatre saisons et 11 matchs à Chicago, avait décidé de prendre le relais de Michel Therrien lorsqu’il l’a foutu à la porte.

Murray est une excellente tête de hockey, il n’y a pas de doute là-dessus. Depuis la fin de sa carrière de joueur, il a occupé des postes importants dans la direction des Blackhawks, des Canucks et des Ducks. Mais ne s’improvise pas entraîneur qui veut.

D’ailleurs, Murray ne dirige que les matchs. Il laisse le soin à ses adjoints de mener les entraînements. Ce sont également eux qui ont le mandat de rencontrer les médias, tant après les pratiques que les rencontres.

« C’est certain que le grand patron est près de nous, mais je ne dirais pas que c’est plus stressant. En tout cas, la façon dont on joue dernièrement n’indique pas ça. Je pense que tout le monde se sent bien, car on voit que l’équipe s’en va dans la bonne direction », a souligné Rickard Rakell.

Une bonne leçon à tirer

Au moment du congédiement de Carlyle, les Ducks venaient de perdre 19 de leurs 21 derniers matchs. On se souviendra de leur passage à Montréal, quelques jours auparavant, où ils étaient complètement amorphes.

Les choses semblent vouloir se replacer depuis. Sous Murray, les Ducks montraient un dossier de 5-7-0 avant la visite du Canadien. Quatre de ces revers l’avaient été par la marque d’un but.

Ça n’empêche pas que les Ducks croupiront dans les bas-fonds de l’Association de l’Ouest pour la première fois depuis leur 13e place de 2013, après avoir terminé au premier rang de la section Pacifique cinq ans de suite, et en deuxième position la saison dernière.

« Pour la plupart des joueurs dans ce vestiaire, c’est la première fois qu’ils traversent une saison aussi difficile. Ce n’est pas évident de garder la tête haute et aller de l’avant. Si on peut tirer une leçon de cette campagne et prendre conscience qu’on ne veut plus se retrouver dans une situation semblable, il y aura au moins ça de positif », a indiqué Rakell, en bon philosophe.

Bientôt aspirants

Cette campagne désastreuse n’a pas empêché Silfverberg de s’entendre avec les Ducks pour cinq nouvelles saisons, il y a huit jours.

« Je joue pour gagner la coupe Stanley. Et j’ai le sentiment que cette équipe sera une aspirante au cours des cinq prochaines années. Il y a encore beaucoup de talent au sein de l’équipe et il y en a encore plus qui s’en vient », a soutenu le Suédois.

Comme quoi, dans l’environnement des Ducks, on parle d’une erreur de parcours. Ou était-ce surtout un message des vétérans de l’équipe désireux de faire comprendre à Murray que le courant ne passait plus entre Carlyle et les joueurs ?