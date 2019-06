Rencontre avec Maripier Morin et Jean-Philippe Dion

Réunis à l'occasion du tournage du clip publicitaire de la prochaine Soirée Artis, Maripier Morin et Jean-Philippe Dion ont accepté de répondre aux questions d'Annie-Soleil Proteau.

Après leur expérience concluante de 2018, les deux acolytes comptent s’en donner encore plus à cœur joie le 12 mai prochain, et promettent une fiesta endiablée, tant pour les artistes que pour le public. On a hâte de découvrir ça!