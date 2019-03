Trudeau s’excuse du traitement réservé aux Inuits

IQALUIT, Nunavut – Le premier ministre Justin Trudeau s’est formellement excusé auprès des Inuits, vendredi, le gouvernement fédéral ayant séparé des milliers de membres de la communauté de leur famille pendant les éclosions de tuberculoses des années 1940 à 1960.

«Ces années ont été marquées par l’isolation, la confusion et la douleur», a dit Justin Trudeau depuis Iqaluit, au Nunavut.

Tout Inuit soupçonné d’avoir la tuberculose était envoyé, il y a environ 70 ans, dans des centres de traitement situés bien plus au sud du Canada. Coupés de leur langue et de leur culture, plusieurs n’ont jamais remis les pieds dans leur communauté et certains sont morts de la maladie.

«Nombreux sont ceux qui ne sont pas vus accorder de temps pour dire au revoir à leurs êtres chers. Plusieurs enfants ont été séparés de leurs parents et de nombreux aînés arrachés à leur maison», a souligné M. Trudeau.

Le premier ministre a profité de ces excuses officielles pour annoncer le financement d’une base de données visant à aider les Inuits à savoir ce qu’il est advenu de certains proches.

Lorsque des Inuits mourraient des suites de la tuberculose, ils étaient enterrés dans des endroits souvent non identifiés et les familles n’étaient pas toujours avisées du décès.

La base de données, appelée «Nanilavut» («Trouvons-les» en inuktitut), n’effacera en rien les erreurs du passé, a précisé M. Trudeau.

«Ces excuses sont une première étape nécessaire pour clore ce sombre chapitre de l'histoire du Canada et relever les défis qui s'y rattachent. Elles permettent aux familles de guérir et de tourner la page après avoir attendu plus d'un demi-siècle », a réagi par voie de communiqué Natan Obed, président de l’organisation Inuit Tapiriit Kanatami.