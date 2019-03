Un aîné prisonnier de la neige depuis 3 semaines retrouvé en vie chez lui

Un aîné vivant seul a été retrouvé dans sa maison d’Ottawa, dont l’entrée avait été enterrée par la neige accumulée depuis le début de l’hiver.

C’est un voisin inquiet qui a d'abord alerté la police pour qu'elle lui rende une petite visite, afin de s’assurer que tout allait bien.

1/4 Hier soir, des agents de la SPO furent appelés par un voisin inquiet pour effectuer un contrôle de santé auprès d’un aîné dans une résidence du secteur Est. Sur les lieux, ils trouvèrent la neige d’un hiver entier, accumulée dans l’entrée, et ni pistes ni signes de vie. — Ottawa Police (@OttawaPolice) 8 mars 2019

2/4 Ils se frayèrent un chemin et s’introduisirent dans la maison... où ils trouvèrent l’aîné, tout seul et en vie. Il leur raconta qu’après avoir été bloqué par la neige, il avait passé l’hiver à subsister avec ce qu’il avait dans le garde-manger. — Ottawa Police (@OttawaPolice) 8 mars 2019

Une fois sur place, les agents ont dû se frayer un chemin jusqu'à sa porte et sont parvenus à s'introduire dans la maison, où ils ont retrouvé l’homme âgé, «seul et en vie». «Il était en bonne santé, il avait de l'électricité et le chauffage fonctionnait», a souligné Emy Gagnon, porte-parole de la police d'Ottawa.

L'homme, prisonnier de la neige depuis environ trois semaines, leur a raconté qu’il avait survécu en se nourrissant de ce qui se trouvait dans son garde-manger.

Trois agents s’affairèrent à pelleter et souffler la neige, puis firent appel à nos partenaires de la Ville pour aider à retirer des tas de glace accumulés au bout de l’entrée. pic.twitter.com/GrIta60gMC — Ottawa Police (@OttawaPolice) 8 mars 2019

«Trois agents se sont affairés à pelleter et souffler la neige, puis ont fait appel à nos partenaires de la Ville pour aider à retirer des tas de glace accumulés au bout de l’entrée», a indiqué le Service de police d'Ottawa sur Twitter, remerciant tous ceux qui avaient pris part à l'intervention.

4/4 Les agents vont lui apporter des provisions et prendront contact avec les services pertinents pour veiller à ce qu’il dispose dorénavant des soutiens nécessaires. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette intervention. — Ottawa Police (@OttawaPolice) 8 mars 2019

La police précise d'ailleurs que des provisions seront apportées à l'aîné. Elle devait également faire appel à des services sociaux pour que l’aide nécessaire lui soit fournie.

Mme Gagnon a précisé que de telles situations sont très rares.