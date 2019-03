Yoherlandy et Rahmane de «Révolution» se faufilent aux Zapettes d’or

Yoherlandy et Rahmane n’ont pas seulement ému le public de «Révolution», l’automne dernier : la prestation du duo à l’émission de danse de TVA a également touché le jury de la 11e édition du gala des Zapettes d’or de «C’est juste de la TV».

On apprenait vendredi que les deux danseurs ont réussi à se faufiler dans la catégorie «Moment d’émotion de l’année», où ils font face au discours d’Anick Lemay au gala Mammouth 2018, à l’entretien avec Guylaine Tanguay à «La vraie nature» et aux épisodes «Dire merci» de «180 jours» et «Anxiété» de «De garde 24/7».

Le tableau d’honneur des Zapettes d’or met également en lumière «Les honorables», qui récolte quatre nominations, comme «Plan B» et «M’entends-tu?».

Olivier Gervais-Courchesne a ainsi été retenu dans le créneau de «L’espoir de l’année» pour son interprétation de Raphaël Dessureaux dans la série de Club illico. Le Ludovic Dessureaux de Patrick Huard pourrait être sacré «Nouveau personnage fictif de l’année», tandis que Tristan Rabeau, alias Kevin Houle, recevra peut-être la distinction du «Méchant(e) de l’année» pour le même projet.

«Les honorables» concourt en outre pour le «Grand Prix Ça M’allume», auprès de «Demain des hommes», «M’entends-tu?», «Plan B» et «Révolution».

Le gala des Zapettes d’or sera présenté, comme le veut la tradition, en fin de saison de «C’est juste de la TV», le vendredi 5 avril, à 21 h, à ARTV. L’événement aura lieu en direct de l’Usine C, à Montréal.

Présentement en congé de maternité, Anne-Marie Withenshaw reprendra son fauteuil d’animatrice pour la célébration, et sera entourée des collaborateurs habituels de «C’est juste de la TV», Thérèse Parisien, Nathalie Petrowski et Dave Ouellet. Chantal Lamarre, qui a mené l’émission en l’absence d’Anne-Marie Withenshaw, ira aussi mettre son grain de sel pendant la soirée.

La liste des finalistes du gala des Zapettes d’or a été établie par un jury formé de trois artisans du milieu télévisuel (l’animatrice et comédienne Louise Latraverse, l’humoriste Cathy Gauthier et l’auteur Samuel Archibald) et de deux personnes du public (France Morency et Marc-André Roy).

Une nouvelle catégorie, celle du «Moment dramatique de l’année», s’ajoute à la compilation cette année, pour marquer une différence entre le documentaire et la fiction. La catégorie «Nouveau personnage fictif de l’année» est de surcroît de retour après quelques années d’absence.

Les téléspectateurs peuvent voter pour leurs chouchous sur le site de «C’est juste de la TV» (ICI.ARTV.ca/cestjustedelatv ), jusqu’au lundi 25 mars, 23 h 59.

Voici la liste complète des finalistes du gala des Zapettes d’or 2019

ÉCLAT DE RIRE DE L’ANNÉE

«En audition avec Simon» – «Les 33es prix Gémeaux»

«Harry Potter et la chambre des sexualités» – «MAMMOUTH 2018»

«Léo» – Saison 1

Monologue d’ouverture de Louis-José Houde – «Le 40e Gala de l’ADISQ»

Numéro d’Arnaud Soly – «Gala Les Olivier 2018»

ESPOIR DE L’ANNÉE

Émi Chicoine, interprète de Marilou – «Plan B»

Marianne Fortier, interprète de Chloé Bouchard et Scarlett – «Demain des hommes», «L’Académie»

Mélissa Bédard, interprète de Fabiola – «M’entends-tu?»

Félix-Antoine Cantin, interprète de David Levac – «Clash»

Olivier Gervais-Courchesne, interprète de Raphaël Dessureaux – «Les honorables»

NOUVEAU PERSONNAGE FICTIF DE L’ANNÉE

Ada, interprétée par Florence Longpré – «M’entends-tu?»

Charlène Baribeau, interprétée par Sophie Desmarais – «District 31»

Florence Morin, interprétée par Sophie Lorain – «Plan B»

Ludovic Dessureaux, interprété par Patrick Huard – «Les honorables»

Paulo Fauteux, interprété par Luc Senay – «Faits divers»

MOMENT DRAMATIQUE FICTIF DE L’ANNÉE

L’annonce de la mort de Jérémie – «Jérémie»

La prise d’otage – «Ruptures»

L’arrestation de Yanick Dubeau – «District 31»

Le mariage de Lucie Lamontagne – «Unité 9»

Le suicide de Marilou – «Plan B»

MOMENT D’ÉMOTION DE L’ANNÉE

«180 jours» – Épisode «Dire merci»

«De garde 24/7» – Épisode «Anxiété»

«La vraie nature» – Guylaine Tanguay

«MAMMOUTH 2018» – Le discours d’Anick Lemay

«Révolution» – Yoherlandy et Rahmane

MÉCHANT-E DE L’ANNÉE

Frédéric Dumais, interprété par David Savard – «Ruptures»

Jean-Luc De Vries, interprété par Normand D’Amour – «Ruptures»

Rachelle Lauzon, interprétée par Rachel Graton – «Faits divers»

Tristan Rabeau, interprété par Kevin Houle – «Les honorables»

Yanick Dubeau, interprété par Patrice Godin – «District 31»

PRIX SPÉCIAL DU RÉPARATEUR

«Avec pas d’match»

«Cheval-Serpent 2»

«Porn to be wild»

«Tout le monde aime»

«XOXO»

GRAND PRIX ÇA M’ALLUME