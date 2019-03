GIGUÈRE (née HÉBERT)

Pierrette



À St-Jean-sur-Richelieu, le vendredi 1er mars, à l'âge de 90 ans, est décédée Pierrette Hébert, veuve de Marcel Giguère.Elle laisse dans le deuil ses filles Louise (Gilles) et Suzanne, ses petits-enfants Alexandre (Stephanie) et Brigitte (Nicolas), ses neuf arrière-petits-enfants, sa soeur Jeanine, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 15 mars de 18h à 21h, ainsi que dès 9h le lendemain matin.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Arsène (1015, rue Bélanger, Montréal, Qc) le samedi 16 mars à 11h. L'inhumation suivra au Repos St-François d'Assise (6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, Qc).