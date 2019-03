DANSEREAU, Ginette



À la Vallée des Roseaux à Baie-Comeau, le 27 janvier 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Ginette Dansereau, conjointe de monsieur Jean-Guy Foster.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil son frère Robert (Sylvie Gervais), ses neveux Philippe (Jenya), Jean-Simon et Samuel, ses belles-soeurs Aline, France et ses enfants Karyn (Steeve) et Patrick (Isabelle) ainsi que ses oncles, tantes, consins, cousines, ami(e)s et famille musicale.La famille vous accueillera au:15005, RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1samedi le 16 mars de 13 à 16 heures suivi des funérailles à 16 heures en la chapelle du complexe.La famille remercie le personnel de la Maison de soins palliatifs La Vallée des Roseaux pour leur bons soins et leur dévouement.Votre sympathie peut se témoigner par un don à La Vallée des Roseaux www.lavalleedesroseaux.org.