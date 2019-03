RONDEAU, Louisette

(née Légaré)



C'est avec chagrin que nous annonçons le décès de madame Louisette Légaré, épouse bien-aimée d'André Rondeau, survenu le 6 mars 2019 à l'âge de 83 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Manon (André), son fils Sylvain (France), ses petits-enfants Marc-Olivier, Guillaume et Alice, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréalle mardi 12 mars 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h et mercredi le 13 mars dès 8h30 suivi des funérailles qui seront célébrées en l'église Sainte-Maria-Goretti, 16228 Terrasse Sainte-Maria-Goretti, Montréal, à 11h.