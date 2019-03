CARON (née NEVEU), Mariette



À la Résidence Sevä (Candiac), le 5 mars, à l'âge de 82 ans, est décédée Madame Mariette Neveu, épouse de feu Claude S. Caron, mère de feu Josée.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Carole), ses petits-enfants Émilie, Geneviève et Alexis et leurs conjoint-e-s, ses arrière-petits-enfants Ethan et Nelly, son gendre Alain, sa soeur Louise (Pierre), son frère Yves, ses autres beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :le dimanche 17 mars dès 11h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 14h30 au même endroit.Au lieu de fleurs un don à la Société Alzheimer du Québec serait apprécié.