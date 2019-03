BEAUVAIS, Leon



Au Manoir St-Eustache, le 6 mars 2019, à l'âge de 56 ans, est décédé M. Leon Beauvais, fils de feu Stuart et de feu Angeline Beauvais.Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Doreen, George, Josephine (Marc) et Catherine (David), ses neveux et nièces, ses petits-neveux, petites-nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux :156, RUE NOTRE-DAMEOKA, QC, J0N 1E0Tél. 514-871-2020www.dignitequebec.comle mardi 12 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h, mercredi dès 9h.Les funérailles auront lieu le mercredi 13 mars à 11h00 en l'église United de Kanesatake et de là au cimetière Pine Hill.