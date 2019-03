ST-MICHEL, Thérèse



Le 5 mars 2019, est décédée Thérèse St-Michel, épouse de feu M. Gaston Renaud. Elle rejoint son fils Luc ainsi que ses 9 frères et soeurs.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves (Viviane), Michel (Chantal) et Denis (Sylvie), ses 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, ainsi que ses nièces et neveux et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 mars 2019 dès 12h30 à l'église des Saints-Anges au 1400 boulevard Saint-Joseph à Lachine. Une liturgie suivra à 13h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Lachine.Arrangements funéraires confiés à la: