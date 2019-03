GALLANT, Gilberte



À Beauharnois, le 28 février 2019 à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Gilberte Gallant, épouse de feu Louis Doire et mère de feu Diane.Elle laisse dans le deuil ses fils : Louis (Sylvie) et Donald (Martine), ses petits-enfants : Roxanne, Marilou, Jannik, Anouk, Sabrina, Mathieu et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants : Jolie-Anne, Laurie-Anne, Keven et Zach, sa soeur, ses frères, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h15 au :STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT, (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Les funérailles se tiendront samedi le 16 mars 2019 à 12h30 en l'église St-Clément de Beauharnois. L'inhumation se fera ultérieurement.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Parkinson Québec.