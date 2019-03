BROUILLETTE, Germain



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Germain Brouillette, survenu le 2 mars 2019, à l'âge de 95 ans. Il était l'époux de feu madame Darie St-Pierre.Il laisse dans le deuil ses deux filles France (Claude Lavoie) et Martine (François Gravel), ses petits-enfants Philippe, Christian et Justine (Xavier), ses frères et soeurs Roméo, Hortense, Adrienne et Jacques (Denise) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 6 avril 2019 à partir de 13h30 et une cérémonie commémorative aura lieu à 16h30 au salon même.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Le Cardinal pour le support et leurs soins exceptionnels.Au lieu de fleurs, un don pour l'Association des bénévoles du Centre le Cardinal (12900, rue Notre-Dame Est, Montréal, Qc, H1A 1R9) serait apprécié.