DUFORT, Jean



À Montréal, le 7 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean Dufort, époux de feu Mme Gilberte Brousseau.Il laisse dans le deuil sa fille Josée (Benoit Mayrand, et ses enfants Salye et Enock), son petit-fils Nicolas Leclerc (Mélissa Delisle), ses deux arrière-petits-fils Dustin et William, ainsi que son frère, ses belles-soeurs et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mars 2019 de 10h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.La famille souhaite remercier tout le personnel du département de gériatrie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié. (cancer.ca)