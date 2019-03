DAOUST née PILON, Jeannette



Le 25 février 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Jeannette Pilon, épouse de M. Gilles Daoust.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Denis), Daniel (Michèle), Jacqueline, Pierre (Michelle) et Guy (Christine), ses dix petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, son frère Pierre (Marie), ses soeurs Huguette et Diane (Jean), sa belle-soeur Hélène, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 mars 2019 dès 11h :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 16 mars 2019 à 14h, en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique).Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.