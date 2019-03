LAFLEUR, Émilien



Le 28 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Émilien Lafleur, époux de Mme Lisette Tanguay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel (Lise Vincent), son petit-fils Carl-Éric, ses frères André (Madeleine), Léon (Diane) et Claude, ses soeurs Hélène (Frank) et Ida, ses belles-soeurs Thérèse (Pierre), Gilberte, Marguerite, Madeleine, Marie (Laurent) et Pierrette (André), son beau-frère Claude (Lise) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 mars 2019 de 10h30 à 12h30, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Marcelle-Ferron pour son dévouement et les excellents soins prodigués à Émilien.