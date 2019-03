LEFRANÇOIS, Léon



De Prévost, le 21 février 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Léon Lefrançois, conjoint de Mme Lyne Fortin.Il laisse également dans le deuil sa fille Caroline (Marc-André), ses petites-filles Sarah-Jade, et Émily-Rose, les enfants de sa conjointe Nadine (Francis), Marie-Pier, Gabriel (Virgine) et leurs enfants Malik et Laurence, ses frères et soeurs Claudette, Roger, Monique, Danielle, Normand, Johanne et conjoint (es), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 16 mars de 9h à 14h au salon de la :Les funérailles auront lieu le samedi 16 mars, à 14h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la société canadienne du cancer.